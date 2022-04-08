В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
35 минут назад

В Москве стартовала программа наставничества для предпринимателей

Москва24иещё 1

В Москве начался прием заявок на участие в программе наставничества для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В Москве стартовала программа наставничества для предпринимателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что проект "Прокачай свой бизнес с наставником" предназначена для бизнесменов, которые хотели бы улучшить показатели своих проектов. Начинающим предпринимателям будут помогать бизнесмены, коучи и маркетологи.

"Сейчас идет прием заявок на первый поток. Участников ждет двухмесячная образовательная программа. Слушатели будут развивать свой бизнес под руководством опытных наставников – прорабатывать стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов. Для тех, кто не сможет присоединиться к первому потоку, в этом году будет еще два набора – в сентябре и октябре", – сказала Сергунина.

Для участия в программе необходимо будет зарегистрироваться на сайте, а после подробно рассказать о своем проекте в анкете. Затем человеку придет подтверждение или просьба исправить недочеты.

В программе в общей сложности примут участие 11 специалистов. В конце первой встречи предприниматели выберут наставников и разделятся на группы. За два месяца обучения в каждой группе проведут около 10 онлайн- и офлайн-встреч.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Городская творческая мастерская". Участники всех возрастов могут присылать свои рисунки, фотографии, поделки, литературные произведения, а также записи музыкальных и танцевальных номеров.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители