Москвичей приглашают на третий поток школы нянь

В центре занятости «Моя карьера» 15 апреля начинаются занятия третьего потока обучения в школе нянь «Бабушка и дедушка на час». Это партнерский образовательный проект, созданный сервисом «Бабушка на час» при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Он помогает горожанам освоить актуальную профессию и успешно трудоустроиться.

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«Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке труда и определяем потребности города в специалистах разных направлений. Вместе с нашими партнерами мы создаем в центре занятости базу с самыми актуальными вакансиями и возможностями для трудоустройства. Выпускники школы нянь “Бабушка и дедушка на час” обладают всеми необходимыми знаниями по уходу за детьми и очень востребованы в московских семьях. Многие из них выходят на работу уже во время обязательных стажировок, когда родители могут лично оценить уровень компетенций, полученных во время обучения», — рассказала Наталья Сивко, руководитель направления «Мама работает» в центре «Моя карьера».

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По запросами родителей (потенциальных работодателей) содержание каждого нового курса дополняют и совершенствуют. В третьем потоке участники познакомятся с этикой нянь, основами оказания первой помощи и профилактикой эмоционального выгорания. Кроме того, лекторы Российского общества «Знание» расскажут о кибербезопасности, профилактике буллинга и многом другом.

Не менее важный курс подготовили сотрудники столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Они научат студентов распознавать первые признаки серьезных заболеваний у детей, помогут отработать технику сердечно-легочной реанимации и экстренного удаления инородных тел из дыхательных путей.

За последний месяц спрос на нянь в столице увеличился на 60 процентов.

«Во многом это связано с тем, что молодые мамы стали чаще выходить работу, не дожидаясь завершения декретного отпуска. В такой ситуации присмотр и уход за детьми лучше делегировать надежным и проверенным профессионалам, которые официально трудоустроены», — отметила Наталия Линькова, руководитель сервиса «Бабушка на час» и автор образовательного курса.

При помощи проекта столичные семьи могут не только найти няню, но и посетить открытые уроки, чтобы почерпнуть для себя новые знания.

По оценке экспертов, после окончания обучения в московские семьи трудоустраиваются более 50 процентов выпускников. Другие продолжают работу в социальной сфере, как, например, экономист-логист Анна Табачникова.

«У меня богатый волонтерский опыт. В разгар пандемии в своем районе Хорошево-Мневники я организовала поставку продуктовых наборов малоимущим, многодетным семьям. А теперь, когда прошла обучение, возникла новая цель: хочу создать специальные кружки, где могла бы заниматься с детьми, пока их мамы работают. Уверена, что полученные навыки и знания мне помогут осуществить задуманное», — рассказала Анна.

Записаться на курс и ознакомиться с программой обучения можно по ссылке.