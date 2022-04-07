Москва лидирует среди регионов России по антикризисным мерам

Москва заняла первое место в рейтинге регионов России по принятию антикризисных мер Агентства политических и экономических коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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«Москва заняла первое место в третьем обновлении еженедельного рейтинга регионов России по принятию антикризисных мер Агентства политических и экономических коммуникаций. Как отмечают авторы рейтинга, в Москве реализовано наибольшее число антикризисных мероприятий как системного характера, так и по поддержке отдельных отраслей. В топ-5 рейтинга также вошли Нижегородская, Челябинская и Костромская области и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что с первых дней усиления санкционного давления в Москве ведется масштабная работа по анализу состояния экономики и возможных сценариев ее развития.

«Адаптируются старые и создаются новые инструменты отраслевого мониторинга и оценки ситуации на рынке труда. Результатом этой работы стал системный план действий, дополняющий федеральный план и направленный на решение ключевых задач: поддержка занятости, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и социальная поддержка москвичей. Работа по дополнению плана мерами поддержки ведется в постоянном режиме. Так за последнюю неделю был принят ряд новых мер поддержки экономики, касающихся отдельных отраслей, в первую очередь - строительной и транспортной», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, который цитируется в тексте.

Таким образом, в сфере строительства были утверждены новые, значительно упрощенные правила изменения существенных условий государственных контрактов, которые позволят реализующим социальные и транспортные проекты подрядчикам адаптироваться к росту цен на строительные ресурсы.

«В транспортной сфере были утверждены решения, направленные на поддержку операторов каршеринга и такси. Ряд решений был принят для поддержки машиностроителей: авансирование поставок, актуализация закупочных цен на подвижной состав, а также меры, направленные на обеспечение доступности комплектующих», - уточняется в тексте.

Подчеркивается, что также были приняты меры, направленные на снижение расходов организаций, работающих в сфере торговли и общественного питания. Так, владельцы летних веранд и кафе смогут не демонтировать установленные конструкции по окончании летнего сезона, при этом их эксплуатация не допускается.

В пресс-службе добавили, что знаковым решением прошедшей недели стало подписание соглашения между Москвой и авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста. Авиакомпания станет оператором регулярных грузовых авиаперевозок между Москвой и другими городами страны, а также Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Пакистаном и Вьетнамом.