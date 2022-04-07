Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Мэр столицы Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы, который расположен в историческом павильоне №5 на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки. Это «Музей ЖКХ» - музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме рассказывает об управлении городом, уникальными системами водоснабжения, электроснабжения и так далее. И, конечно, он будет востребован жителями города, школьниками, которые узнают о своем городе больше», - сказал Собянин.
Также мэр осмотрел новое гастрономическое пространство «Рестомаркет».
«Открылась большая гастрономическая площадка из 150 посадочных мест. Летом она разобьется с учетом летних веранд до 400. Это современная площадка, на которой представлено 10 разных кухонь мира», - сказал Собянин.
Он выразил уверенность, что новое гастрономическое пространство будет востребовано горожанами.
Также Собянин сообщил, что на ВДНХ закончена реставрация павильона №1.
«Сегодня там Третьяковская галерея уже размещает свои выставки и картины», - сказал мэр.
Он добавил, что летом на ВДНХ откроется еще целый ряд объектов, например, «Лента Мебиуса», детские аттракционы.
«Колесо обозрения, я надеюсь, летом тоже будет закончено. Это будет такой уникальный объект. Самое крупное колесо обозрения в Европе», - сказал Собянин.