Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

«ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки. Это «Музей ЖКХ» - музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме рассказывает об управлении городом, уникальными системами водоснабжения, электроснабжения и так далее. И, конечно, он будет востребован жителями города, школьниками, которые узнают о своем городе больше», - сказал Собянин.