В Москве запустят более 40 "дачных" маршрутов

"В рамках соглашения между правительством Московской области и Москвы в этом году обеспечат транспортную доступность более чем 680 СНТ. Традиционно дачные маршруты открываются в апреле - мае и работают до завершения сезона. Расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до садовых участков. На всех маршрутах действуют меры социальный поддержки - льготный проезд по соцкарте Москвы и области, а также обеспечен прием "Тройки", "Стрелки" и бесконтактных банковских карт", - приводятся в тексте слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.