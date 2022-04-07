В Москве запустят более 40 "дачных" маршрутов

Более 40 дополнительных автобусных маршрутов откроют в преддверии дачного сезона в Московской области. Транспорт будет перевозить пассажиров от автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"На территории Московской области к предстоящему дачному сезону запустят 43 автобусных маршрута. Транспортные средства будут перевозить жителей и гостей Подмосковья от областных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что маршруты будут функционировать с пятницы по воскресенье. Работа каждого маршрута продлится до октября-ноября. С 1 апреля уже запустили 14 сезонных маршрутов "Мострансавто".
"В рамках соглашения между правительством Московской области и Москвы в этом году обеспечат транспортную доступность более чем 680 СНТ. Традиционно дачные маршруты открываются в апреле - мае и работают до завершения сезона. Расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до садовых участков. На всех маршрутах действуют меры социальный поддержки - льготный проезд по соцкарте Москвы и области, а также обеспечен прием "Тройки", "Стрелки" и бесконтактных банковских карт", - приводятся в тексте слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.