В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
58 минут назад

В преддверии дачного сезона к СНТ Подмосковья запустят более 40 автобусных маршрутов

ТАСС

Более 40 дополнительных автобусных маршрутов откроют в преддверии дачного сезона в Московской области. Транспорт будет перевозить пассажиров от автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Москве запустят более 40 "дачных" маршрутов
Фото: ТАССТАСС

"На территории Московской области к предстоящему дачному сезону запустят 43 автобусных маршрута. Транспортные средства будут перевозить жителей и гостей Подмосковья от областных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маршруты будут функционировать с пятницы по воскресенье. Работа каждого маршрута продлится до октября-ноября. С 1 апреля уже запустили 14 сезонных маршрутов "Мострансавто".

"В рамках соглашения между правительством Московской области и Москвы в этом году обеспечат транспортную доступность более чем 680 СНТ. Традиционно дачные маршруты открываются в апреле - мае и работают до завершения сезона. Расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до садовых участков. На всех маршрутах действуют меры социальный поддержки - льготный проезд по соцкарте Москвы и области, а также обеспечен прием "Тройки", "Стрелки" и бесконтактных банковских карт", - приводятся в тексте слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.

Новости Москвы,Правительство московской области,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители