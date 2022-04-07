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1 час назад

Движение по Большой Дмитровке ограничат из-за прощания с Жириновским

Москва24иещё 3

Движение по Большой Дмитровке в Москве перекроют с 06:00 8 апреля из-за проведения церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Движение по Большой Дмитровке ограничат из-за прощания с Жириновским
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в 08:00 в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00.

Новости Москвы,Владимир Жириновский,Иисус Христос,ЛДПР,Госдума,
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