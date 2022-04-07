В столице может появиться переулок Владимира Жириновского

ЛДПР будет настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира партии, переименовали в переулок Владимира Жириновского, сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов перед заседанием Госдумы 7 апреля.
По словам Ярослава Нилова, сегодня состоялось заседание Высшего совета партии.
«Мы приняли решение, и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», — сказал Нилов.
В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.
«Кроме этого, мы будем настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которым имеет непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем и была установлена ежегодная стипендия имени Жириновского», — сообщил Ярослав Нилов.
6 апреля на пленарном заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР выразили многие российские политики, в том числе Президент России Владимир Путин.