В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
28 минут назад

В Москве может появиться переулок Владимира Жириновского

Парламентская газета

ЛДПР будет настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира партии, переименовали в переулок Владимира Жириновского, сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов перед заседанием Госдумы 7 апреля.

В столице может появиться переулок Владимира Жириновского
Фото: ТАССТАСС

По словам Ярослава Нилова, сегодня состоялось заседание Высшего совета партии.

«Мы приняли решение, и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», — сказал Нилов.

В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

«Кроме этого, мы будем настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которым имеет непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем и была установлена ежегодная стипендия имени Жириновского», — сообщил Ярослав Нилов.

6 апреля на пленарном заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР выразили многие российские политики, в том числе Президент России Владимир Путин.

Новости Москвы,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители