В столице может появиться переулок Владимира Жириновского

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Представители ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

«Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», — говорится в сообщении. Инициатива появилась после того, как было принято решение об открытии здесь в ближайшее время музея истории партии.

Нилов также заявил о готовности партии настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений было названо именем политика, а также на назначении именной стипендии. Он выразил уверенность в том, что многие вузы поддержат такое решение, так как при жизни Жириновский внес большой вклад в развитие мировой науки, пишет агентство новостей «Москва».