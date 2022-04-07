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2 часа назад

Пользователей mos.ru предупредили о некорректных платежках

ТАССиещё 2

Ошибочная рассылка платежных документов произошла для пользователей портала мэра и правительства Москвы. Москвичей предупреждают, что оплачивать эти счета не нужно, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

В Москве произошла массовая рассылка некорректных платежек
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо", - сообщили в пресс-службе.

Там подтвердили, что на данный момент рассылка остановлена, технические специалисты уже восстановили стабильную работу сервиса. Всем пользователям, получившим сегодня некорректные уведомления о выставленном ЕПД, будут направлены дополнительные сообщения с разъяснениями.

"Запросить актуальные сведения о начислениях за ЖКУ и оплатить их можно с помощью сервиса "Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)" на портале mos.ru", - напомнили в департаменте.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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