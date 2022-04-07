В Москве произошла массовая рассылка некорректных платежек

"Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо", - сообщили в пресс-службе.