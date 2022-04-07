В Москве произошла массовая рассылка некорректных платежек

Ошибочная рассылка платежных документов произошла для пользователей портала мэра и правительства Москвы. Москвичей предупреждают, что оплачивать эти счета не нужно, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
"Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо", - сообщили в пресс-службе.
Там подтвердили, что на данный момент рассылка остановлена, технические специалисты уже восстановили стабильную работу сервиса. Всем пользователям, получившим сегодня некорректные уведомления о выставленном ЕПД, будут направлены дополнительные сообщения с разъяснениями.
"Запросить актуальные сведения о начислениях за ЖКУ и оплатить их можно с помощью сервиса "Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)" на портале mos.ru", - напомнили в департаменте.