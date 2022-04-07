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53 минуты назад

Кормление бобра сухариком показали на видео

Александр Кузьмин

Бобра в Московском зоопарке покормили сухариком. Соответствующее видео опубликовано на странице заведения во «ВКонтакте». На кадрах грызун подкрепляется предложенной работниками зоопарка едой, хрустя небольшим кусочком высушенного хлеба.

«Держите бобра! И пусть его доброта и милый хруст пребудут с вами до вечера», – говорится в сообщении к публикации.

Если в дикой природе бобры питаются корой деревьев и веточками, а также и растениями, то рацион обитателей зоопарка куда шире.

«А в зоопарке мы, помимо веток и коры, даем им овощи. И вот еще иногда сухарики, потому что всегда приятно, когда еда хрустит», – рассказали в зоопарке.

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