Бобра в Московском зоопарке покормили сухариком. Соответствующее видео опубликовано на странице заведения во «ВКонтакте». На кадрах грызун подкрепляется предложенной работниками зоопарка едой, хрустя небольшим кусочком высушенного хлеба.
«Держите бобра! И пусть его доброта и милый хруст пребудут с вами до вечера», – говорится в сообщении к публикации.
Если в дикой природе бобры питаются корой деревьев и веточками, а также и растениями, то рацион обитателей зоопарка куда шире.
«А в зоопарке мы, помимо веток и коры, даем им овощи. И вот еще иногда сухарики, потому что всегда приятно, когда еда хрустит», – рассказали в зоопарке.