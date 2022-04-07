В Москве упростили порядок перепланировки нежилых помещений

Правительство Москвы упростило порядок переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

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Так, исключается необходимость согласовывать проект с Москомархитектурой, в том числе это касается внешнего облика фасадов, например в случае установки новых витрин.

Отменяется требование о проведении повторных обмеров помещений бюро технической инвентаризации (БТИ) независимо от срока проведения предыдущих обмеров. Ранее предельный срок действия поэтажных планов нежилых помещений и других документов БТИ составлял пять лет.

Кроме того, по решению Мэра Москвы до 31 декабря 2022 года введен мораторий на назначение административных штрафов при согласовании уже выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирных домах.