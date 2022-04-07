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24 минуты назад

В Москве планируют привести в порядок станцию метро "Динамо"

ТАСС

Станцию "Динамо" Московского метрополитена приведут в порядок. На данный момент специалисты приступили к разработке проекта противоаварийных работ, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Станцию метро «Динамо» приведут в порядок
Фото: ТАССТАСС

"Ситуация со станцией "Динамо" действительно не самая простая, однако она находится под контролем города. С самого начала проявления здесь течей специалисты Мосгорнаследия работают совместно с Московским метрополитеном. Метрополитен уже получил разрешение на проведение масштабных инженерно-технических и научно-исследовательских работ. В первую очередь специалисты бережно демонтируют пострадавшие барельефы для их последующего сохранения", - рассказал Емельянов.

Он отметил, что по итогам исследований реставраторы определят дальнейшие действия, в том числе по элементам декора: будет ли это реставрация или консервация. "Также сейчас разрабатывается проект противоаварийных работ. После будет разработан проект работ по устранению течей. Подчеркну, что станция "Динамо" обязательно будет приведена в порядок", - сказал глава ведомства.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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