Станцию метро «Динамо» приведут в порядок

"Ситуация со станцией "Динамо" действительно не самая простая, однако она находится под контролем города. С самого начала проявления здесь течей специалисты Мосгорнаследия работают совместно с Московским метрополитеном. Метрополитен уже получил разрешение на проведение масштабных инженерно-технических и научно-исследовательских работ. В первую очередь специалисты бережно демонтируют пострадавшие барельефы для их последующего сохранения", - рассказал Емельянов.

Он отметил, что по итогам исследований реставраторы определят дальнейшие действия, в том числе по элементам декора: будет ли это реставрация или консервация. "Также сейчас разрабатывается проект противоаварийных работ. После будет разработан проект работ по устранению течей. Подчеркну, что станция "Динамо" обязательно будет приведена в порядок", - сказал глава ведомства.