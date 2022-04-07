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1 час назад

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москва24

В четверг, 7 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 13 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде в четверг
Фото: Москва 24Москва 24

"При облачной погоде временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +9 до +11 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в дневные часы будет облачно, высокая влажность. Сохранится пониженный фон атмосферного давления. Содержание кислорода в дневные часы будет значительно ниже климатической нормы.

Ранее синоптики пообещали стремительное таяние снега в Москве. Начиная с четверга, 7 апреля, в столице температура воздуха начнет быстро повышаться и к пятнице, 8 апреля, достигнет +11…+16 градусов.

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