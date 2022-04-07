Москвичам рассказали о погоде в четверг

"При облачной погоде временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +9 до +11 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – говорится в сообщении.