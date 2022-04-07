Назван средний возраст вагонов столичного метро

Назван средний возраст вагонов столичного метрополитена. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

Согласно сообщению, с 2011 года средний возраст вагонов, курсирующих по линиям подземки, снизился на десять лет, почти в два раза — с 22 до 12 лет. Отмечается, что столичный парк вагонов метро — один из самых молодых по сравнению с метрополитенами в городах Европы и Америки. По прогнозам городских властей, к 2023 году доля современных поездов московской подземки достигнет 80 процентов (сейчас почти 70 процентов).

Также на сайте уточнили, что средний возраст московских трамваев уменьшился почти на восемь лет, автобусов — на семь лет, а вагонов поездов пригородного железнодорожного сообщения — на 15 лет.

«Парк МЦД — самый удобный в России и один из самых молодых в Европе, средний возраст поездов не превышает трех лет», — сообщается на портале.

Отмечается, что общественный транспорт обслуживается производителем в течение всего срока эксплуатации, который составляет 30 лет для вагонов метро и трамваев, 15 лет — для электробусов, семь лет — для автобусов.