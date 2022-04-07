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26 минут назад

Назван средний возраст вагонов столичного метро

Мослента

Назван средний возраст вагонов столичного метрополитена. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Назван средний возраст вагонов столичного метро
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Согласно сообщению, с 2011 года средний возраст вагонов, курсирующих по линиям подземки, снизился на десять лет, почти в два раза — с 22 до 12 лет. Отмечается, что столичный парк вагонов метро — один из самых молодых по сравнению с метрополитенами в городах Европы и Америки. По прогнозам городских властей, к 2023 году доля современных поездов московской подземки достигнет 80 процентов (сейчас почти 70 процентов).

Также на сайте уточнили, что средний возраст московских трамваев уменьшился почти на восемь лет, автобусов — на семь лет, а вагонов поездов пригородного железнодорожного сообщения — на 15 лет.

«Парк МЦД — самый удобный в России и один из самых молодых в Европе, средний возраст поездов не превышает трех лет», — сообщается на портале.

Отмечается, что общественный транспорт обслуживается производителем в течение всего срока эксплуатации, который составляет 30 лет для вагонов метро и трамваев, 15 лет — для электробусов, семь лет — для автобусов.

Ранее Собянин пообещал удвоить парк электробусов в Москве.

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