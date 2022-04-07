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34 минуты назад

Москвичка рассказала о прогулках по бомбоубежищам

Мослента

Прогулки по бомбоубежищам как одно из развлечений своего детства вспомнила в беседе с «Мослентой» жительница московского района Басманный Люсия, переехавшая сюда в 1954 году.

Москвичка рассказала о прогулках по бомбоубежищам
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«Однажды мы с друзьями открыли решетку одного из них во дворе нашего дома, пролезли внутрь и оказалось, что проход ведет прямо к подвальным помещениям хозяйственного магазина. Было очень интересно», — рассказала она об одной из прогулок.

Люсия вспомнила старое общежитие, не дожившее до наших дней. Она рассказала, что сначала там жили обычные семьи, которые потом съехали в новые квартиры, а затем здание отдали под временное жилье российским немцам, которые уезжали в Германию после развала Советского Союза. Позже туда массово начали заселяться вьетнамцы, которые развивали в Москве торговлю и открывали свои рынки.

Ранее москвичей возмутила информация о готовности городских бомбоубежищ.

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