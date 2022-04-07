Московский зоопарк начал сбор помощи зоопаркам Донбасса и Украины

"У зоопарков свой профессиональный опыт заботы о животных. Мы знаем, что нужно делать, и какая помощь требуется каждому конкретному зоопарку, аквариуму или зооуголку. Зоопарковское сообщество очень тесное в хорошем смысле - мы постоянно на связи с нашими коллегами, переживаем с ними текущие проблемы, боль и тревогу за подопечных. И каждому из зоопарков планируем оказать адресную помощь", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова привел оргкомитет акции.