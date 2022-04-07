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6 апреля

Московский зоопарк начнет сбор помощи зоопаркам и аквариумам Донбасса и Украины

ТАССиещё 22

В Московском зоопарке в четверг начнется всероссийская акция по сбору средств для помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе.

Московский зоопарк начал сбор помощи зоопаркам Донбасса и Украины
Фото: ТАССТАСС

"У зоопарков свой профессиональный опыт заботы о животных. Мы знаем, что нужно делать, и какая помощь требуется каждому конкретному зоопарку, аквариуму или зооуголку. Зоопарковское сообщество очень тесное в хорошем смысле - мы постоянно на связи с нашими коллегами, переживаем с ними текущие проблемы, боль и тревогу за подопечных. И каждому из зоопарков планируем оказать адресную помощь", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова привел оргкомитет акции.

В рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе и Общероссийским народным фронтом (ОНФ) при поддержке Общественной палаты России окажут адресную помощь нуждающимся зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины в поставке кормов, лекарств для животных, стройматериалов для восстановления вольеров. На первом этапе всероссийской акции каждый желающий сможет принести стройматериалы, корма и ветеринарные препараты.

"Мы видим, что зоопарки Донбасса и освобожденных территорий Украины сейчас остро нуждаются в еде для животных, лекарствах и ремонте вольеров, возможно, некоторым их подопечным требуется транспортировка для оказания специализированной медицинской помощи. Спасибо Московскому зоопарку и всем, кто откликается на его гуманную инициативу. Народный фронт сделает все возможное, чтобы помочь доставить помощь нуждающимся", - пояснил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Пункт сбора помощи будет работать ежедневно в часы работы Московского зоопарка - c 09:00 до 20:00. Поддержать акцию можно, направив деньги на счет Фонда национальной природы (фондприроды.рф). Еженедельно Московский зоопарк будет отчитываться о собранных и потраченных суммах.

Новости Москвы,Светлана Акулова,Михаил Кузнецов,Общественная палата России,
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