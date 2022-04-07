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42 минуты назад

Синоптики пообещали москвичам стремительное таяние снега

Говорит Москваиещё 1

С 7 апреля температура воздуха в столице начнёт быстро повышаться и к пятнице достигнет +11…+16 градусов. Это значит, снежный покров будет таять быстро, пишет портал «Метеовести».

Синоптики пообещали москвичам стремительное таяние снега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К тому же быстрому сходу снега помогут дожди, которые прогнозируются вплоть до конца недели. Так что совсем скоро от этого атрибута зимы не останется и следа», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 7 апреля в столице может стать последней с устойчивой отрицательной температурой. В последующие ночи столбики термометров в Москве будут находиться на отметках выше нуля.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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