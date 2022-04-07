Синоптики пообещали москвичам стремительное таяние снега

С 7 апреля температура воздуха в столице начнёт быстро повышаться и к пятнице достигнет +11…+16 градусов. Это значит, снежный покров будет таять быстро, пишет портал «Метеовести».
«К тому же быстрому сходу снега помогут дожди, которые прогнозируются вплоть до конца недели. Так что совсем скоро от этого атрибута зимы не останется и следа», — говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 7 апреля в столице может стать последней с устойчивой отрицательной температурой. В последующие ночи столбики термометров в Москве будут находиться на отметках выше нуля.