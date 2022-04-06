В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
30 минут назад

Московский регион накрыла метель

ТАСС

Погодные условия резко ухудшились в Москве и Московской области вечером в среду, передает корреспондент ТАСС. На улицах столицы метель, сильные порывы ветра и мокрый снег.

Московский регион накрыла метель
Фото: ТАССТАСС

Погода в столице ухудшилась около 18:30, сообщает корреспондент.

На дорогах из-за снегопада и косового ветра снизилась видимость. Пробки, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", оцениваются в 7 баллов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с 6 апреля постепенно температура в Москве будет повышаться. По его словам, потепление будет сдержанным и умеренным: температура ночью будет уже около 0 градусов, а днем - 5-6 градусов тепла. В четверг температура еще повысится и будет достигать по области 6-11 градусов тепла; в пятницу столбик термометра ночью будет подниматься до плюс 2-4 градусов, а днем - до 9-12 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители