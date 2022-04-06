Московский регион накрыла метель

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с 6 апреля постепенно температура в Москве будет повышаться. По его словам, потепление будет сдержанным и умеренным: температура ночью будет уже около 0 градусов, а днем - 5-6 градусов тепла. В четверг температура еще повысится и будет достигать по области 6-11 градусов тепла; в пятницу столбик термометра ночью будет подниматься до плюс 2-4 градусов, а днем - до 9-12 градусов тепла.