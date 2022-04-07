В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
40 минут назад

Рафик Загрутдинов: На МКАД построили 78 искусственных сооружений за 10 лет по проекту реконструкции развязок

Вечерняя Москваиещё 2

На МКАД в рамках реконструкции транспортных развязок были построены 78 искусственных сооружений за десять лет. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На МКАД построили 78 развязок за 10 лет
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— В рамках реконструкции транспортных развязок на МКАД за 10 лет построено 78 искусственных сооружений, в том числе 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов. Возведено 13 пешеходных переходов, установлено 5,1 километра шумозащитных экранов, — рассказал он.

Помимо этого, глава столичного департамента добавил, что там же удалось построить и реконструировать 158,6 километра дорог.

Всего за период с 2011 по 2021 год реконструировано 18 развязок на МКАД, говорится в релизе.

В пятницу, 1 апреля, Рафик Загрутдинов сообщил о завершении монтажа пролетных строений четырех эстакад съездов на Юго-Восточной хорде в районе Волгоградского проспекта.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по бетонированию плиты дорожного полотна на данных эстакадах.

В среду, 6 апреля, глава столичного департамента заявил о проведении индексации стоимости контрактов для строительства объекта городского заказа на ежемесячной основе. Данное решение было принято в силу изменений внешней среды.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители