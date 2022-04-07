На МКАД построили 78 развязок за 10 лет

На МКАД в рамках реконструкции транспортных развязок были построены 78 искусственных сооружений за десять лет. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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— В рамках реконструкции транспортных развязок на МКАД за 10 лет построено 78 искусственных сооружений, в том числе 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов. Возведено 13 пешеходных переходов, установлено 5,1 километра шумозащитных экранов, — рассказал он.

Помимо этого, глава столичного департамента добавил, что там же удалось построить и реконструировать 158,6 километра дорог.

Всего за период с 2011 по 2021 год реконструировано 18 развязок на МКАД, говорится в релизе.

В пятницу, 1 апреля, Рафик Загрутдинов сообщил о завершении монтажа пролетных строений четырех эстакад съездов на Юго-Восточной хорде в районе Волгоградского проспекта.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по бетонированию плиты дорожного полотна на данных эстакадах.