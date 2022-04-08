В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Названа стоимость самой дешевой московской квартиры с видом на Кремль

Lenta.ruиещё 1

В начале апреля 2022 года самую дешевую квартиру с видом на Кремль можно было купить за почти 23 миллиона (22,9 миллиона рублей). Такие данные назвали аналитики компании Skolkovo Realty в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названа стоимость самой дешевой московской квартиры с видом на Кремль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об однокомнатной квартире площадью 28 квадратных метров. Недвижимость расположена в доме на улице Волхонка в центре столицы. Специалисты отметили, что в январе за этот объект пришлось бы заплатить на 400 тысяч рублей меньше.

Самый дорогой вариант с аналогичной панорамой, по данным аналитиков, стоит 2,94 миллиарда рублей. На эти средства можно приобрести многокомнатную квартиру площадью более 950 квадратных метров. Объект находится на верхнем этаже жилого комплекса, построенного в 2009 году.

В апреле на вторичном рынке Москвы были выставлены на продажу 34,5 тысячи квартир, при этом только 0,09 процента или 31 объект обладает прямым видом на главную достопримечательность столицы. Согласно Skolkovo Realty, за год объем предложения подобного жилья сократился всего на 6,07 процента или на две квартиры.

По оценкам специалистов, в начале апреля средняя стоимость жилья с видом на Кремль выросла на 17 процентов, до 275,3 миллиона рублей. Аналогичный рост зафиксировали и для средней стоимости квадратного метра объектов — с января он подорожал на 16,29 процента, до 1,43 миллиона рублей.

Летом 2021 года аналитики девелоперской компании Sminex выяснили, что квадратный метр пентхауса с видом на Кремль стоил в среднем 3,6 миллиона рублей. Эксперты пояснили, что обычно подобные объекты оценивают на 79 процентов дороже тех, из которых не видно историко-художественного комплекса.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители