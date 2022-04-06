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55 минут назад

Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке

Lenta.ruиещё 1

Звезда «Московской оперетты», артист Павел Иванов выиграл награду в номинации «Лучший актер художественного фильма» в рамках фестиваля International World Film Award, который недавно состоялся в Нью-Йорке. Об этом пишет «Газета.ru».

Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке
Фото: ЖЖЖЖ

Приз Иванов получил, сыграв одну из ведущих ролей в художественной картине «Гранд канкан» режиссера Михаила Косырева-Нестерова. Фильм был снят в жанре музыкальной драмы, в нем рассказывалось о жизни артистов Московского театра оперетты.

Сама картина уже установила несколько рекордов: проект Михаила Костырева-Нестерова был представлен на 82 фестивалях, а также удостоен 62 наград, в том числе и как за «Лучший фильм» и «Лучший мюзикл».

Одну из главных ролей исполнил Федор Иванов, являющийся ведущим солистом «Московской оперетты». Артист задействован в таких спектаклях, как «Цыганский барон», «Собака на сене», «Королева чардаша», «Мистер Икс» и многих других.

Новости Москвы,Павел Иванов,
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