Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке

Звезда «Московской оперетты», артист Павел Иванов выиграл награду в номинации «Лучший актер художественного фильма» в рамках фестиваля International World Film Award, который недавно состоялся в Нью-Йорке. Об этом пишет «Газета.ru».

Фото: ЖЖ ЖЖ

Приз Иванов получил, сыграв одну из ведущих ролей в художественной картине «Гранд канкан» режиссера Михаила Косырева-Нестерова. Фильм был снят в жанре музыкальной драмы, в нем рассказывалось о жизни артистов Московского театра оперетты.

Сама картина уже установила несколько рекордов: проект Михаила Костырева-Нестерова был представлен на 82 фестивалях, а также удостоен 62 наград, в том числе и как за «Лучший фильм» и «Лучший мюзикл».