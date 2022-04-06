Сергей Собянин открыл социальный дом нового типа «Москворечье»

В Москве после капитального ремонта открылся жилой корпус нового типа в доме социального обслуживания «Москворечье».

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«Мы два года назад приняли решение о реорганизации традиционных классических психоневрологических интернатов в социальные дома. Из закрытых тяжелых учреждений хотим создать открытые доброжелательные социальные дома, где было бы комфортно жить, находиться, лечиться людям с ментальными нарушениями. Это удобно и для персонала, и для тех, кто здесь находится, — больных, и для их родных и близких. Первый этап мы прошли — сегодня открывается два новых корпуса», — рассказал Сергей Собянин.

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По его словам, до конца года будет реорганизована вся система интернатов, находящихся на территории города.

«Наша общая задача — до конца года завершить все основные ремонтные работы, реорганизацию, для того чтобы выйти на новый этап, новый уровень развития очень важной системы социального обслуживания москвичей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, у которых серьезные ментальные нарушения, но все равно это жители, о которых мы должны заботиться», — подчеркнул Мэр Москвы.

В проект «Городские дома-интернаты нового типа» включены четыре психоневрологических интерната: психоневрологический интернат № 11, психоневрологический интернат № 16, психоневрологический интернат № 23 и дом социального обслуживания «Москворечье». В каждом из них до конца 2022 года будут завершены комплексные работы. Они включают:

— создание доступной и безопасной среды для проживания: переходы между помещениями проектируются безбарьерными для маломобильных граждан, а коридоры и дверные проемы — достаточно широкими для перемещения на креслах-колясках. Удобные кровати, шкафы, специальная фурнитура, кресла и стулья с подлокотниками, поручни — все отвечает требованиям безопасности и комфорта проживающих. Общие туалетные комнаты отделений заменили на индивидуальные санузлы в каждой жилой комнате, приспособленные для маломобильных пациентов;

— создание широких возможностей для досуга и общения: в отделениях общего типа для проживающих обустроят кухни, бытовые комнаты и мультизоны с мобильными перегородками для групповых и индивидуальных занятий;

— создание личного пространства. Вместо многоместных помещений предусматриваются жилые комнаты вместимостью до четырех человек с выходом в общие холлы и коридоры. В комнатах установят потолочные ширмы-занавески, позволяющие проживающим уединиться и расслабиться в стороне от посторонних глаз.

В новых условиях пациенты будут освобождены от прежней гиперопеки и гиперконтроля со стороны персонала. Таким образом они смогут максимально сохранять и развивать собственные навыки самообслуживания.

«Это новые условия жизни, больше комфорта. И часть тех, кто проживает здесь, должны получить новые навыки, пройти социальную адаптацию, что чрезвычайно важно», — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, в учреждениях нового типа появится гораздо больше возможностей для сотрудничества с волонтерами и некоммерческими организациями, которые возьмут на себя значительную часть заботы и общения с проживающими.

Помимо реконструкции зданий, в рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» создана специальная инфраструктура поддержки людей с ментальными нарушениями и их родственников, которая включает центр компетенций, единый координационный центр и комиссию по защите прав граждан, проживающих в городских домах-интернатах психоневрологического профиля.

Центр компетенций для обучения персонала был создан в декабре 2020 года на базе научно-методического геронтологического центра «Переделкино». В прошлом году его подразделения открылись в доме социального обслуживания «Москворечье» и центре сопровождаемого проживания «Гурьевский». Оборудовано 11 учебных классов, оснащенных манекенами, фантом-системами и всем необходимым для проведения мастер-классов и тренингов.

Обучение новому подходу к оказанию услуг проводится по трем основным профилям: сопровождаемому проживанию молодых людей с ментальной инвалидностью; помощи и уходу за пожилыми людьми, в том числе с когнитивными нарушениями (гериатрия и геронтопсихиатрия); уходу за людьми с психическими заболеваниями.

После обучающих мероприятий эксперты центра компетенций контролируют внедрение полученных знаний в домах-интернатах и отслеживают качество их работы.

В 2021 году центр получил образовательную лицензию по программам профессиональной переподготовки. В планах обучить 3,5 тысячи помощников по уходу.

Единый координационный центр занимается вопросами качества оказываемых услуг и контроля доступности социальной помощи в стационарной форме.

Основной формат работы координационного центра — горячая линия, которая работает с марта 2021 года как служба одного окна для граждан и способствует межведомственному взаимодействию с городскими поликлиниками и больницами.

Клиентоориентированные операторы рассказывают о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат, информируют о порядке действий при переезде в это учреждение, рассказывают о возможностях и особенностях каждого из них, помогают связаться с близким, проживающим там. Сотрудники также подсказывают статус рассмотрения пакета документов, вовремя сообщают надомной социальной службе в случае переезда человека из дома-интерната, следят за своевременностью оказания социальной помощи и получают обратную связь от проживающих, их близких и сотрудников о качестве работы этих учреждений.

Комиссия по защите прав граждан, проживающих в городских домах-интернатах психоневрологического профиля, начала работу в декабре 2020 года. В нее вошли представители городских столичных департаментов труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, а также члены социально ориентированных общественных организаций.

Основными задачами комиссии являются повышение качества жизни проживающих, развитие дополнительных форм социально-реабилитационной работы и совершенствование деятельности домов-интернатов. Она ведет прием граждан по вопросам правового статуса, а также их представителей и родных, направляет индивидуальные рекомендации по оказанию социально-правовых услуг и координирует мероприятия по изменению правового статуса проживающих. Одним из важнейших критериев успешной работы комиссии становится увеличение решенных дел по повышению правового статуса (отмена признания недееспособным) граждан, проживающих в домах-интернатах.

Дела по лишению дееспособности направляются в суд только после положительного заключения комиссии.

Дом социального обслуживания «Москворечье»

Примером трансформации традиционного психоневрологического интерната в учреждение нового типа является социальный дом «Москворечье», созданный в сентябре 2021 года на базе психоневрологического интерната № 34. Он расположен на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово по адресу: улица Москворечье, дом 7. В нем работают 554 сотрудника.

«Являясь социальным домом, мы оказываем не только медицинские услуги, но и в первую очередь мы делаем акцент на социальной адаптации наших проживающих. Естественно, в этом им помогает персонал — непосредственно и психологи, и специалисты по социальной реабилитации. Они выстраивают их досуг, предлагают необходимые реабилитационные и социальные услуги», — рассказала Елена Замятина, заместитель директора дома социального обслуживания «Москворечье».

Социальные услуги в стационарной форме получают 780 человек, в том числе 767 человек при постоянном и 13 человек при пятидневном (в неделю) проживании. Все они являются инвалидами I и II групп вследствие психических расстройств, частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также в получении комплексной социальной и медицинской помощи. 72 человека старше 80 лет, среди них три ветерана Великой Отечественной войны.

«Наша уважаемая группа самого замечательного возраста. Они занимаются с психологом. Мелкая моторика, рисование для того, чтобы сохранить те навыки, которые у них есть, и обеспечить хорошее настроение», — отметила Елена Замятина.

Социальный дом занимает территорию площадью 12 гектаров, на которой расположены восемь четырехэтажных жилых корпусов, фруктовый сад и парк (лесной массив) с беседками и прогулочными площадками.

Сейчас в рамках пилотного проекта «Городские дома-интернаты нового типа» после капитального ремонта введен в эксплуатацию и заселяется корпус № 8 площадью 6,2 тысячи квадратных метров. В нем созданы комфортные условия для проживания и социальной реабилитации 151 человека. В ближайшее время планируется открыть отремонтированные корпуса № 1 и 7, рассчитанные на проживание 144 человек.

В обустроенных по новым стандартам помещениях организована доступная среда для маломобильных граждан. Проживающие, передвигающиеся в креслах-колясках, могут беспрепятственно перемещаться как по своей комнате, так и за ее пределами. Для ухода за ними созданы медицинские блоки — кабинеты врача, медицинских сестер, помощников по уходу и посты здоровья.

На первом этаже размещены студии и мастерские (клубы по интересам) для проведения реабилитационных и творческих занятий, в том числе по развитию мелкой моторики для сохранения памяти и речи. Жители социального дома могут здесь пообщаться и найти себе занятия по интересам. Некоторые благодаря занятиям и реабилитации могут вернуться к обычной жизни.

«Это наша гордость, наши ребята, которые уже получили распоряжение от города о предоставлении им жилья для самостоятельного проживания. Они прошли все комиссии, ребята работают, грамотные, замечательные, — сказала Елена Замятина. — Для нас это, конечно, самый важный результат нашего труда, когда мы помогаем изменить свою жизнь».

В большом зале установлена функциональная мебель (столы со складными столешницами, штабелируемые устойчивые кресла, складной подиум), что позволяет использовать пространство для проведения различных мероприятий, например гимнастики или репетиций театрального кружка. Рядом с ним обустроены гримерная и костюмерная.

В компьютерном классе обучают компьютерной грамотности, а также проводят групповые занятия с психологом и играют в настольные игры.

Со второго по четвертый этаж расположены маломестные жилые комнаты для трех — четырех человек. В них есть все необходимое для отдыха и сна: функциональные кровати, выполненные в домашнем, небольничном дизайне, индивидуальные шкаф и тумбочка с прикроватным столиком и удобными выдвижными ящиками с плавными механизмами и телевизор.

Мебель проектировалась специально для обеспечения безопасности и снижения случаев травматизма: края кроватей и столешниц скруглены. Установлены устойчивые стулья с высокими спинками и подлокотниками, чтобы пожилые люди могли самостоятельно вставать и садиться без риска падения.

«Комнаты организованы таким образом, что есть личное пространство для того, чтобы провести занятия индивидуально с каждым проживающим. Количество проживающих в комнатах в настоящее время — три-четыре человека. Было намного больше — до 10 человек. Была большая скученность, сейчас намного проще и в уходе, и непосредственно для самих проживающих их пребывание», — добавила Елена Замятина.