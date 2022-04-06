Бобра заметили возле реки в Москве. Видео

В московском парке, расположенном в районе «Свиблово» на северо-востоке столицы, заметили бобров. Одного из полуводных грызунов сняли на видео возле реки. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, как обитатель парка прогуливается по берегу в поисках «строительного материала» для своего жилища и пытается сломать одну из веток.