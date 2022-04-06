В Москве могут увековечить память Владимира Жириновского

"Я только узнал. Мне очень жаль, что ушел такой человек. Это большая утрата", - сказал Герасимов, добавив, что Жириновский был удивительным человеком. Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим", - сказал Герасимов.