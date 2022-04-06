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40 минут назад

В Москве могут увековечить память Владимира Жириновского

ТАСС

Памятную табличку могут установить лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который скончался на 76-м году жизни.

В Москве могут увековечить память Владимира Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в среду.

"Я только узнал. Мне очень жаль, что ушел такой человек. Это большая утрата", - сказал Герасимов, добавив, что Жириновский был удивительным человеком. Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим", - сказал Герасимов.

Новости Москвы,Евгений Герасимов,Владимир Жириновский,Мосгордума,ЛДПР,
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