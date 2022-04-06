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1 час назад

Второй вестибюль станции "Каховская" БКЛ открыли после реконструкции в Москве

Москва24иещё 5

Второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро стал доступен для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Второй вестибюль станции "Каховская" БКЛ открыли после реконструкции в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня после реконструкции открылся второй вестибюль (выходы 6–7) станции "Каховская" Большой кольцевой линии", – говорится в сообщении.

Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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