Второй вестибюль станции "Каховская" БКЛ открыли после реконструкции в Москве

Второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро стал доступен для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"Сегодня после реконструкции открылся второй вестибюль (выходы 6–7) станции "Каховская" Большой кольцевой линии", – говорится в сообщении.

Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.