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1 час назад

Более 150 железнодорожных переездов отремонтируют в Москве и Подмосковье в 2022 году

ТАСС

Железнодорожники планируют в этом году отремонтировать более 150 переездов в Москве и Подмосковье. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе МЖД.

Более 150 железнодорожных переездов отремонтируют в Москве и Подмосковье в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году столичные железнодорожники отремонтируют 155 переездов, расположенных в Москве и Московской области. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО "РЖД". Наибольшие объемы запланированы в Одинцовском районе, где отремонтируют 15 объектов, в Шатурском - 9 переездов, в Ногинском - 8, в Ступинском - 7", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ремонт переездов проводится в период специальных технологических "окон", во время которых движение через переезд осуществляется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то для проведения работ используется преимущественно ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

"Железнодорожные переезды являются значимыми транспортными объектами, которые испытывают ежедневную нагрузку не только от проезжающих поездов, но и от автомобильного транспорта, в том числе многотонных грузовых машин. Чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок, железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов", - добавили в МЖД.

Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения. Всего на Московской железной дороге в 2022 году планируется отремонтировать более 400 переездов.

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