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1 час назад

Выставка, посвященная преступлениям НАТО, открылась в Москве

Российская Газета

Приурочена экспозиция к 73-летию учреждения Организации Североатлантического договора - известной, по словам генерального директора музея Ирины Великановой, всему миру "как самый агрессивный союз в истории человечества".

Выставка, посвященная преступлениям НАТО, открылась в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В приветственном слове вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддержал это суждение:

"Мы должны понимать, - заявил он, - что НАТО и хроника жестокости - это два понятия, которые имеют между собой знак равенства".

Выставка включает в себя нескольких разделов: бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР и, конечно, локальные конфликты конца прошлого - начала нынешнего века. Тут и бомбардировки Югославии в 1999 году, и войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, и конфликт в Сирии, а также современные события на Украине.

Создатели собрали экспозицию, основываясь на документальных фотографиях ТАСС и МИА "Россия сегодня", а также на артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду Холодной войны, при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков "Россия - Моя история".

Вход на выставку бесплатный. Она будет работать до 24 апреля.

Новости Москвы,Ирина Великанова,Константин Косачев,НАТО,МГИМО,Совет Федерации,
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