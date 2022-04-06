Выставка, посвященная преступлениям НАТО, открылась в Москве

"Мы должны понимать, - заявил он, - что НАТО и хроника жестокости - это два понятия, которые имеют между собой знак равенства".

Выставка включает в себя нескольких разделов: бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР и, конечно, локальные конфликты конца прошлого - начала нынешнего века. Тут и бомбардировки Югославии в 1999 году, и войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, и конфликт в Сирии, а также современные события на Украине.