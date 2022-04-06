В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
50 минут назад

Москва выделила один миллиард рублей на создание отечественных сетей быстрого питания

Mos.ruиещё 5

Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Москва выделила один миллиард рублей на создание отечественных сетей быстрого питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, общий объем финансовой поддержки на указанные цели составит один миллиард рублей.

В марте был утвержден порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания (постановление Правительства Москвы от 16 марта 2022 года № 395-ПП).

Условия получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников.

Размер грантов зависит от площади открываемых заведений и ряда других особенностей их работы. Максимальная сумма поддержки для одной точки — пять миллионов рублей.

Заявки на получение гранта будут принимать до 30 июня 2022 года. Подать заявки на открытие точек быстрого питания изъявили желание уже 17 компаний.

Ожидается, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания на территории Москвы и позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.

Решение о выделении грантов на развитие сетей быстрого питания — часть пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители