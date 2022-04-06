Москва выделила один миллиард рублей на создание отечественных сетей быстрого питания

Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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Таким образом, общий объем финансовой поддержки на указанные цели составит один миллиард рублей.

В марте был утвержден порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания (постановление Правительства Москвы от 16 марта 2022 года № 395-ПП).

Условия получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников.

Размер грантов зависит от площади открываемых заведений и ряда других особенностей их работы. Максимальная сумма поддержки для одной точки — пять миллионов рублей.

Заявки на получение гранта будут принимать до 30 июня 2022 года. Подать заявки на открытие точек быстрого питания изъявили желание уже 17 компаний.

Ожидается, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания на территории Москвы и позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.