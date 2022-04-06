Конкурс на создание аудиобрендинга транспорта Москвы запустили среди музыкантов

"Аудиобренд создаст легкоузнаваемый и запоминающейся образ московского транспорта - это наша цель. Вы будете слышать узнаваемую тему, например, звуковой сигнал перед голосовыми объявлениями на эскалаторе или мелодию при звонке в кол-центр. В планах использовать аудиобренд для информационных объявлений на станциях, в качестве сервисных сигналов в мобильном приложении "Метро Москвы", к праздникам и так далее, а также в корпоративных фильмах, видеороликах и других проектах", - добавил Ликсутов.