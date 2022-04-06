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1 час назад

Конкурс на создание аудиобрендинга транспорта Москвы запустили среди музыкантов

ТАССиещё 1

Конкурс на создание единого звукового образа столичного транспорта среди музыкантов и композиторов запустили в Москве. Заявки на участие принимаются до 29 апреля, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Конкурс на создание аудиобрендинга транспорта Москвы запустили среди музыкантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил нам задачу - продолжать делать московский транспорт еще удобнее, безопаснее, доступнее и современнее. Поэтому транспортный комплекс запускает разработку собственного аудиобренда. <…> Сегодня мы начинаем открытый конкурс среди российских музыкантов на написание главной звуковой темы для московского транспорта. Заявки принимаются в течение месяца - до 29 апреля. Конкурс продлится до 30 июня. Мелодия, которую выберут лучшей, будет звучать на всей инфраструктуре Московского транспорта уже этой осенью", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что заявки на участие в конкурсе музыканты и композиторы могут подать на сайте проекта: i.transport.mos.ru/transport_sound. Аудиооформление будут выбирать в несколько этапов, а потом пройдет голосование среди москвичей.

"Аудиобренд создаст легкоузнаваемый и запоминающейся образ московского транспорта - это наша цель. Вы будете слышать узнаваемую тему, например, звуковой сигнал перед голосовыми объявлениями на эскалаторе или мелодию при звонке в кол-центр. В планах использовать аудиобренд для информационных объявлений на станциях, в качестве сервисных сигналов в мобильном приложении "Метро Москвы", к праздникам и так далее, а также в корпоративных фильмах, видеороликах и других проектах", - добавил Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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