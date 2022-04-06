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1 час назад

Птенца розового пеликана в Московском зоопарке сняли на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке появился на свет птенец розового пеликана. Видео с пернатыми обитателями размещено на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Птенец вылупился 10 марта. Его родители – уже очень опытная пара, у них регулярно появляется потомство, которое они успешно выращивают. Поэтому мы не стали помещать яйцо в инкубатор. Взрослые птицы продолжают кормить птенца полупереваренной пищей, однако пеликанчик уже и сам может проглотить салаку. Птенец очень любопытный, всем интересуется, заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов. Но родители за ним все время следят и отгоняют от него других взрослых пеликанов», – говорится в сообщении к ролику.

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