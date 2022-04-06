Птенца розового пеликана в Московском зоопарке сняли на видео

«Птенец вылупился 10 марта. Его родители – уже очень опытная пара, у них регулярно появляется потомство, которое они успешно выращивают. Поэтому мы не стали помещать яйцо в инкубатор. Взрослые птицы продолжают кормить птенца полупереваренной пищей, однако пеликанчик уже и сам может проглотить салаку. Птенец очень любопытный, всем интересуется, заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов. Но родители за ним все время следят и отгоняют от него других взрослых пеликанов», – говорится в сообщении к ролику.