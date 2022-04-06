Названы основные объекты благоустройства на юго-западе столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал основные объекты благоустройства на юго-западе столицы в 2022 году.

Фото: сайт Сергея Собянина сайт Сергея Собянина

По словам градоначальника, всего будет реализовано 11 больших проектов в этом административном округе города. В частности, в Зюзине создадут пешеходные связи с ближайшими станциями метро, в Северном Бутове реконструируют футбольное поле с беговыми дорожками, в Ясеневе обустроят детские и спортивные площадки, в Котловке обновят спортивный кластер, а в Обручевском районе приведут в порядок старинный парк усадьбы Богородицкое — обновят тропинки, оборудуют скейт-парк, спортивные и детские площадки.

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Собянин напомнил, что в 2021 году в Зюзине закончили реконструкцию станции метро «Каховская» и благоустроили Черноморский бульвар.

«В этом году берем в работу квартал в границах улицы Азовской, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров», — заявил он.

В течение года будет приведено в порядок общественное пространство в границах улиц Ремизова и Нагорной, Нагорного бульвара и Севастопольского проспекта, продолжил мэр. «Здесь отремонтируют дорожно-тропиночную сеть, выполнят озеленение и установят во дворах игровые комплексы для детей», — уточнил он.

Знаковым объектом благоустройства в Обручевском районе станет усадьба Богородицкое. Местный красивый парк с вековыми липами является популярным местом для прогулок у жителей. Вскоре значительную часть покрытия дорожек здесь заменят на экологически чистые TerraWay и гранитный отсев, пропускающие влагу и воздух. «В парке посадят растения, которые хорошо чувствуют себя в тени, — ландыш, папоротник, купену и астильбоидес. В зонах для отдыха установят лежаки, на детских площадках обновят горки и качели», — поделился планами Собянин.

В Конькове благоустройство охватит общественное пространство, ограниченное улицами Профсоюзной, Островитянова и Введенского. «Основная цель — создать комфортные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро “Коньково” и “Беляево”. Кроме того, в рамках проекта будут созданы новые возможности для отдыха на Большом и Малом Коньковских прудах», — подчеркнул глава столицы.