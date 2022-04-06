Столичные ЗАГСы подарят молодоженам бесплатные фотосессии на Красную горку

Накануне праздника Красной горки, 30 апреля, во всех столичных ЗАГСах и на выездных площадках для пар будут бесплатно работать свадебные фотографы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
«Накануне популярного среди молодоженов праздника Красная горка, с которого начинается открытие свадебного сезона, город подарит молодоженам памятные снимки с их первого семейного дня. Бракосочетания в торжественной обстановке пройдут на 30 локациях, где с каждой парой будет работать профессиональный свадебный фотограф», - сказала Уханева.
Она уточнила, что для каждой пары будет выделено время до или после бракосочетания, в зависимости от пожеланий молодоженов.
«В день регистрации брака молодоженам сразу же направят по пять фотографий с цветокоррекцией и ретушью, остальные 35-50 фотографий молодожены получат в течение пяти рабочих дней», - отметила Уханева.
Кроме этого, торжественные церемонии бракосочетания накануне Красной горки пройдут на 11 выездных локациях, также 30 апреля торжественные церемонии бракосочетания впервые пройдут на борту одного из речных трамвайчиков флотилии «Рэдиссон Ройал».