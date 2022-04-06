Столичные ЗАГСы подарят молодоженам бесплатные фотосессии на Красную горку

Накануне праздника Красной горки, 30 апреля, во всех столичных ЗАГСах и на выездных площадках для пар будут бесплатно работать свадебные фотографы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

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«Накануне популярного среди молодоженов праздника Красная горка, с которого начинается открытие свадебного сезона, город подарит молодоженам памятные снимки с их первого семейного дня. Бракосочетания в торжественной обстановке пройдут на 30 локациях, где с каждой парой будет работать профессиональный свадебный фотограф», - сказала Уханева.

Она уточнила, что для каждой пары будет выделено время до или после бракосочетания, в зависимости от пожеланий молодоженов.

«В день регистрации брака молодоженам сразу же направят по пять фотографий с цветокоррекцией и ретушью, остальные 35-50 фотографий молодожены получат в течение пяти рабочих дней», - отметила Уханева.