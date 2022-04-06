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1 час назад

В московском парке Кусково приведут в порядок семь прудов XVIII века

ТАССиещё 1

Семь прудов XVIII века, которые расположены на территории парка Кусково в Москве, планируется привести в порядок в 2022 году. Им вернут исторический вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В парке Кусково приведут в порядок семь прудов XVIII века
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году на территории парка Кусково планируют провести реабилитацию семи водоемов. Это пруды XVIII века: Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский. Работы пройдут в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению лесопарка "Кусково". Прудам вернут исторический внешний вид", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя городского департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, все водоемы в парке искусственные.

"Ранее территория была заболочена. При Петре Шереметеве во время формирования архитектурно-паркового ансамбля для ее осушения вырыли несколько каналов и прудов, самый значительный стал центром поместья - Большой Дворцовый пруд. Его вместе с каскадом небольших прудов называют Кусковской речкой", - сказал Мельников.

У прудов сейчас наблюдаются схожие проблемы. Береговые линии покрыты зарослями и сорняками, загрязнены строительным и бытовым мусором, водоемы обмелели и заилились. К берегам некоторых из них невозможно подойти. У Радужных прудов нарушен водообмен с Большим Дворцовым прудом, а Руинный потерял исторический вид. Без принятия мер по очистке каскад прудов будет утрачен, и они превратятся в болото.

"В ходе работ по реабилитации в них откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно. Также выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода", - рассказал он.

Новости Москвы,Петр Шереметев,Сергей Мельников,
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