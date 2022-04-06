Москвичам пообещали потепление до 16 градусов

Заметное потепление ожидает москвичей в четверг - воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла. В пятницу оно станет более ощутимым и температура составит 14-16 градусов тепла, однако осадки в ближайшие дни сохранятся, сказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг - дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла", - сообщила она.
По словам Макаровой, самым теплым днем недели в Москве станет пятница, когда температура будет достигать 14-16 градусов тепла. Однако в субботу и воскресенье вновь немного похолодает - до 6-12 градусов тепла.