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1 час назад

Москвичам пообещали потепление до 16 градусов в ближайшие дни

ТАССиещё 2

Заметное потепление ожидает москвичей в четверг - воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла. В пятницу оно станет более ощутимым и температура составит 14-16 градусов тепла, однако осадки в ближайшие дни сохранятся, сказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Москвичам пообещали потепление до 16 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг - дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла", - сообщила она.

По словам Макаровой, самым теплым днем недели в Москве станет пятница, когда температура будет достигать 14-16 градусов тепла. Однако в субботу и воскресенье вновь немного похолодает - до 6-12 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Марина Макарова,
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