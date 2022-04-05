В метро появился 100-й поезд «Москва-2020»

В электродепо «Солнцево» поступил юбилейный 100-й поезд «Москва-2020». После всех проверок поезд будет курсировать по Калужско-Рижской линии. На кольцевых линиях метрополитена уж еходят только такие поезда.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обновлять парк вагонов метро. Сегодня уже почти 70% пассажиров метро ежедневно ездят в новых комфортных поездах, которые выпускает российский завод „Метровагонмаш“ . Производитель сам обслуживает вагоны в течение 30 лет по контракту жизненного цикла. Благодаря переходу на такую модель, транспортный комплекс сэкономил уже более 10 млрд рублей. До 2024 года мы планируем получить более 1300 вагонов „Москва-2020“ — тогда парк поездов метро обновится до 80%», — рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов .

У новых составов есть ряд плюсов, среди которых на 15% ниже уровень шума и большая вместительность. Примечательно, что переход между вагонами имеют рекордную ширину в 1,6 метра. Также на 15% у новых вагонов шире двери по сравнению с составами «Москва» и на 28% в сравнении с «Русичем». Также для удобства пассажиров в 8 вагонах установлено 368 USB-зарядок и 32 консольных монитора поместились в эргономичный салон.