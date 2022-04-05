Москвичи начали массово интересоваться покупкой дач в Подмосковье

Рост интереса москвичей к покупке домов в Подмосковье этой весной достигает 24 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

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В риелторской группе компаний «Миэль» сообщили, что количество звонков с запросом «купить» в марте этого года на 24 процента выше, чем годом ранее.

По словам старшего юрисконсульта «Миэль Сущевский» Татьяны Ананьевой, москвичей массово интересуют небольшие бюджетные дачи, а также готовые дома ценой от 15-20 миллионов рублей, как альтернатива малогабаритным двух- и трехкомнатным квартирам в спальных районах Москвы.

В то же время директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова говорит о росте спроса на жилье в Подмосковье примерно на 10-15 процентов по сравнению с прошлой весной.

«В каком-то смысле ситуация сравнима с весной 2020 года, когда из-за пандемии отпуск за границей был недоступен», — цитирует Дымову агентство.