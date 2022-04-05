В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
13 часов назад

Москвичи начали массово интересоваться покупкой дач в Подмосковье

Мослента

Рост интереса москвичей к покупке домов в Подмосковье этой весной достигает 24 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Москвичи начали массово интересоваться покупкой дач в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В риелторской группе компаний «Миэль» сообщили, что количество звонков с запросом «купить» в марте этого года на 24 процента выше, чем годом ранее.

По словам старшего юрисконсульта «Миэль Сущевский» Татьяны Ананьевой, москвичей массово интересуют небольшие бюджетные дачи, а также готовые дома ценой от 15-20 миллионов рублей, как альтернатива малогабаритным двух- и трехкомнатным квартирам в спальных районах Москвы.

В то же время директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова говорит о росте спроса на жилье в Подмосковье примерно на 10-15 процентов по сравнению с прошлой весной.

«В каком-то смысле ситуация сравнима с весной 2020 года, когда из-за пандемии отпуск за границей был недоступен», — цитирует Дымову агентство.

Ранее стало известно, что москвичи задумали расширять свои огороды. Более 70 процентов горожан, владеющих дачами, в этом году собираются провести там много времени.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители