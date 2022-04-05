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1 час назад

Москвичей пригласили заняться бегом в столичные парки

Вечерняя Москва

Столичные парки пригласили жителей города на подготовленные беговые маршруты. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичей пригласили заняться бегом в столичные парки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, горожане смогут пройти круговую трассу в парке «Северное Тушино». Данный маршрут, как уточняется, делится на две части.

Одна его половина проходит вдоль набережной Химкинского водохранилища, а другая — внутри парка. Во время бега москвичи смогут полюбоваться видами Северного речного вокзала и судами на водохранилище.

Кроме того, любительский маршрут для бега организован в ландшафтном парке «Митино». Он состоит из двух кругов протяженностью 2 и 3 километра.

Двухкилометровый маршрут проходит мимо храма-часовни святых равноапостольных Константина и Елены и Пенягинского пруда. Трасса длиной 3 километра расположена вдоль улицы Барышихи.

Старты проходят каждую субботу в 09:00, а регистрации для участия не требуется. Об остальных маршрутах для бега можно узнать в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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