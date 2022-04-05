Московский трамвай отмечает день рождения

В столице 7 апреля пройдет празднование 123-летия Московского трамвая. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: pastvu.com pastvu.com

Уточняется, что 6 апреля жители города и гости столицы смогут пройти экскурсию по маршруту «А», где будет рассказано об истории трамвая и о достопримечательностях города по пути следования. Также в этот день самые первые пассажиры маршрута №27 смогут получить сувениры от Московского транспорта.

В период с 6 по 7 апреля в городе будет следовать «Трамвай желаний» №9.

О ряде других мероприятий можно ознакомиться в Telegram-канале Дептранса.

Также москвичам сообщили о возможных заторах на нескольких участках столичных дорог в пиковое время. На некоторых участках ТТК и МКАД затруднено движение транспорта. Так, заторы наблюдаются на внутренней стороне улицы Нижняя Масловка, внутренней и внешней сторонах 15-го километра МКАД, а также на внешней стороне 92-го километра МКАД.