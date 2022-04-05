Уникальные работы Ивана Плюща показывают в ММОМА

Экспозиция «Театр Плюща» отражает 14 лет творчества петербургского художника, успевшего поучаствовать в нескольких арт-проектах и биеннале, в том числе Венецианской. В MMOMA на Гоголевском бульваре зритель может увидеть знаковые работы Ивана Плюща, например, «Красные мячики», а также многочисленные скульптуры и группу инсталляций «Пьеса без действующих лиц. Тезис 52». Здесь же представлены работы, которые посетители увидят впервые.