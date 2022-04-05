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1 час назад

Москвичи выберут кличку для патрулирующей город робособаки

Мир24

Не лает, не кусает, дома проверяет. В Москве на службу в Госинспекции по недвижимости заступила собака-робот, передает «МИР 24».

Москвичи выберут кличку для патрулирующей город робособаки
Фото: ТАССТАСС

Умный помощник воспитан на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Скоро он начнет патрулировать улицы, находить признаки самостроев и выявлять нецелевое использование земельных участков. Сейчас электронного сотрудника обучают и настраивают – смотрят, как он ориентируется в пространстве и преодолевает препятствия. А пока на сайте «Активный гражданин» пользователи с помощью голосования выбирают ему имя.

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