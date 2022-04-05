Москвичи выберут кличку для патрулирующей город робособаки

Не лает, не кусает, дома проверяет. В Москве на службу в Госинспекции по недвижимости заступила собака-робот, передает «МИР 24».

Умный помощник воспитан на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Скоро он начнет патрулировать улицы, находить признаки самостроев и выявлять нецелевое использование земельных участков. Сейчас электронного сотрудника обучают и настраивают – смотрят, как он ориентируется в пространстве и преодолевает препятствия. А пока на сайте «Активный гражданин» пользователи с помощью голосования выбирают ему имя.