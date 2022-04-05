Москвичам назвали срок потепления до +15

«Существенных понижений температуры в Москве уже не прогнозируется. Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. По расчетам, показатели плюс 13-15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца», — подчеркнул метеоролог, добавив, что снегопадов в городе уже не будет.