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51 минуту назад

Москвичам назвали срок потепления до +15

Елена Прошина

Потепление до +15 градусов ожидается в Москве во второй половине апреля. Об этом в беседе с АГН «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам назвали срок потепления до +15
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существенных понижений температуры в Москве уже не прогнозируется. Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. По расчетам, показатели плюс 13-15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца», — подчеркнул метеоролог, добавив, что снегопадов в городе уже не будет.

Напомним, что ранее Гидрометцентр РФ продлил «желтый» уровень погодной опасности в столице и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера 6 апреля, после чего ожидается улучшение дорожной ситуации. Также действует предостережение о порывистом ветре до 15-18 метров в секунду будет в силе до 21:00.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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