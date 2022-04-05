«Крысиное королевство» сняли на видео в Новой Москве

Жители ЖК «Рассказово» в Новой Москве заметили «крысиное королевство» на своей территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавшее снятое очевидцами видео.

На записи несколько упитанных грызунов едят корм, который оставили для птиц. Животные при этом не реагируют на находящихся поблизости людей.