Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Вакансия врача стоматолога-ортопеда стала самым высокооплачиваемым предложением в Москве в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

Фото: агентство «Москва» агентство «Москва»

В одной из столичных клиник соискателю готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 300 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю по управлению организационными изменениями. Также в списки самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов входят программисты и разработчики.