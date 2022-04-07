В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Мослентаиещё 5

Вакансия врача стоматолога-ортопеда стала самым высокооплачиваемым предложением в Москве в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Фото: агентство «Москва»агентство «Москва»

В одной из столичных клиник соискателю готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 300 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю по управлению организационными изменениями. Также в списки самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов входят программисты и разработчики.

Ранее в апреле сообщалось, что в Москве появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей. Одно из столичных агентств недвижимости объявило о поиске специалиста по работе с клиентами, который ежемесячно будет получать от 200 до 550 тысяч рублей.

Новости Москвы,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители