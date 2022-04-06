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48 минут назад

Уличное освещение Москвы перевели на новый режим работы

Мослентаиещё 2

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом, во вторник, 5 апреля, сообщил агентству ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уличное освещение Москвы перевели на новый режим работы
Фото:  АГН «Москва» АГН «Москва»

«Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше», — сообщил заммэра.

Он добавил, что диспетчеры центра с помощью специальных датчиков наблюдают за уровнем освещенности в городе, и, как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. При этом, по словам Бирюкова, специалисты центра могут изменить график включения уличного освещения в связи с погодными условиями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил план по благоустройству Зеленограда, назвав основные объекты, которых коснется модернизация.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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