Уличное освещение Москвы перевели на новый режим работы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом, во вторник, 5 апреля, сообщил агентству ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков .

«Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше», — сообщил заммэра.

Он добавил, что диспетчеры центра с помощью специальных датчиков наблюдают за уровнем освещенности в городе, и, как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. При этом, по словам Бирюкова, специалисты центра могут изменить график включения уличного освещения в связи с погодными условиями.