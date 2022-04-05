Уличное освещение столицы перевели на летний режим

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

«Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше», - сказал заммэра.

Он пояснил, что диспетчеры центра управления сетями ориентируются на уровень фактической освещенности на улице, а также специальный график включения и выключения ламп.

«Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат раньше», - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза. Кроме того, количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.