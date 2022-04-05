Столичным рестораторам разрешили оставлять летние веранды на зиму

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд (кафе) сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
В соответствии принятым решением владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на период с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года при условии, что они расположены: в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений; на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности.
«При этом эксплуатация веранд не допускается, владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи», - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что возможность не проводить демонтаж летних веранд снизит финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым станет одной из форм поддержки этой отрасли экономики города.
«Решение по данному вопросу было принято по итогам встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий общественного питания Москвы, состоявшейся 29 марта 2022 года», - заключили в пресс-службе.