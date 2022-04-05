Столичным рестораторам разрешили оставлять летние веранды на зиму

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В соответствии принятым решением владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на период с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года при условии, что они расположены: в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений; на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности.