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1 час назад

Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму

Агентство «Москва»иещё 7

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Столичным рестораторам разрешили оставлять летние веранды на зиму
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд (кафе) сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

В соответствии принятым решением владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на период с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года при условии, что они расположены: в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений; на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности.

«При этом эксплуатация веранд не допускается, владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи», - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что возможность не проводить демонтаж летних веранд снизит финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым станет одной из форм поддержки этой отрасли экономики города.

«Решение по данному вопросу было принято по итогам встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий общественного питания Москвы, состоявшейся 29 марта 2022 года», - заключили в пресс-службе.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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