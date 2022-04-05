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2 часа назад

Вильфанд: Морозов в Москве уже не будет, горожане скоро смогут снять пуховики

Агентство «Москва»иещё 3

Жители столицы во второй половине апреля смогут снять плащи и куртки, морозов уже не прогнозируется.

Вильфанд: Морозов в Москве уже не будет
Фото: ТАССТАСС

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существенных понижений температуры в Москве уже не прогнозируется. Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. <…> По расчетам, показатели плюс 13-15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца», - сказал он.

Вильфанд добавил, что сильных снегопадов в столице этой весной больше не ожидается.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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