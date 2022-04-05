Вильфанд: Морозов в Москве уже не будет

Жители столицы во второй половине апреля смогут снять плащи и куртки, морозов уже не прогнозируется.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существенных понижений температуры в Москве уже не прогнозируется. Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. <…> По расчетам, показатели плюс 13-15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца», - сказал он.
Вильфанд добавил, что сильных снегопадов в столице этой весной больше не ожидается.