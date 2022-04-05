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1 час назад

Драка у мусорного бака за просрочку в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

В московском районе «Щукино» у мусорного бака произошла потасовка. Причиной драки стали просроченные продукты из магазина «Дикси», который расположен поблизости. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший соответствующие кадры.

По словам местной жительницы, подобные инциденты происходят с завидной регулярностью.

«Такое происходит почти каждый вечер. Как магазин «Дикси» открылся, так и началось все. Это не бомжи. Сначала не было такой толпы, как на видео. Со временем собралось больше и больше. На видео это еще маленькая толпа, к удивлению. Кулачных боев там, конечно, нет, но начинают толкать друг друга, отбирать что-то. Кричат матом и не матом. Даже когда сотрудник магазина вывозит паллету с мусором, он не успевает еще отойти, люди прям налетают. Один мужчина встал и своим весом не давал крышку у мусорного контейнера открыть другим. Знаете, это выглядит как охота. Они оставляют за собой грязь. Дворники убирают, на видео вроде даже они там присутствовали и заставляли людей за собой убирать. «Жилищники», конечно, прибирают, не скажу, что прям всегда, но стараются все прибрать вовремя», — рассказала женщина изданию «Газета.ru».

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