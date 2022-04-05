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30 минут назад

Уровень загрязнения воздуха снизился в Москве в 2,6 раза за десять лет

Вечерняя Москваиещё 1

Загрязнение воздуха снизилось в Москве в 2,6 раза за последние десять лет. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В Москве снизился уровень загрязнения воздуха
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Если взять тенденции за последние десять лет, то по всем природным средам у нас идут значительные улучшения. Если берем атмосферный воздух, то выбросы уменьшились на 60 процентов, — сказал глава ведомства.

Долгосрочная динамика улучшилась и на показателях водных объектов. Так, в 5 из 12 контролируемых устьев притока класс качества воды повысился.

По тяжелым металлам в центре Москвы также отмечается положительная динамика. Например, содержание по нефтепродуктам в почве снизилось в 2,2 раза.

Улучшение атмосферы воздуха наблюдалось и во время пандемии коронавируса за счет снижения количества транспорта на дорогах. В первую очередь на улучшение воздуха в Москве влияет внедрение в транспортную сеть электробусов и электромобилей. Кроме того, влияние оказывают изменения в строительной сфере, а также реконструкция инфраструктуры и очистных сооружений, передает РИАМО.

21 марта заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что минувшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад.

Новости Москвы,Антон Кульбачевский,Петр Бирюков,
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