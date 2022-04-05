Как менялся Московский зоопарк в прошлом столетии

За свою историю зоопарк на Красной Пресне многократно менялся — от расширения территории и архитектурных решений до экспериментальных форм работы с животными. В 1936 году зоосад реконструировали. В Главархиве сохранились некоторые документы Моссовета, связанные с этим событием.

Фото: главархив москвы главархив москвы

Зверей постепенно прибавлялось, и тогда возник вопрос о расширении их жилплощади. Строители начали возводить новый обезьянник и рыборазводню, а также вольер и помещение для демонстрации посетителям львят и тигрят — в это время в зоопарке занимались искусственным воспитанием детенышей-отказников.

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Суть эксперимента, начатого еще в 1933 году, заключалась в совместном содержании детенышей разных видов. Это было обусловлено необходимостью искусственного выхаживания. «Площадка молодняка Московского зоопарка» быстро полюбилась взрослым и маленьким гостям.

Вместе со строительством новых вольеров зоопарк нуждался в капитальном ремонте существующих. На побелку, покраску и полную замену решеток в помещениях для животных потратили 425 тысяч рублей. В порядок привели дорожки и скамейки для посетителей, а старые киоски заменили на новые по специально утвержденным эскизам.

Под особым контролем в зоопарке всегда были профилактика болезней и лечение животных. В 1936 году началась работа по улучшению ветеринарного обслуживания. Штат ветеринаров был увеличен минимум до четырех человек, а контроль за ветслужбой передан непосредственно директору.

Кроме того, в порядок привели помещения ветеринарной амбулатории, изолятора и стационара, а также укомплектовали ветаптеку и снабдили необходимым оборудованием лабораторию. Для ветеринарных врачей в обязательном порядке вводили ночные дежурства, а состояние здоровья наиболее ценных животных начали фиксировать в специальном журнале.

Нововведения коснулись и питания подопечных зоопарка. Так, начали вести постоянный ветеринарно-санитарный контроль качества продуктов. Точный план питания и рацион животных, подписанные зоотехником и ветеринаром, вывешивали возле каждой клетки. Работа над составлением рациона, идеально сбалансированного в зависимости от вида и возраста животного, не прекращалась. В 1938 году это привело к созданию при Московском зоопарке лаборатории кормления. Так у животных появились личные диетологи.